Границы без защиты: Илон Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Илон Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Фото, видео: Reuters / AIMEE MELO; 5-tv.ru

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Миллиардер раскритиковал миграционную политику действующего президента страны.

Критикует американские власти эпатажный бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что США стали убежищем для самых опасных преступников мира и обвинил в этом президента Джо Байдена.

По мнению миллиардера, глава Белого Дома вместо защиты границ, пускает в страну огромное количество непроверенных людей. Маск поразился, с какой легкостью любой желающий может въехать в Америку и попросить убежища. На южной границе Штатов фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции.

В конце января в самом южном штате США — Техасе — начались серьезные волнения. Миграционный вопрос привел к противостоянию между властями штата и страны. Тогда Техас практически «послал» Байдена и заручился поддержкой других штатов, назревала угроза начала гражданской войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию мигрантов в истории США.