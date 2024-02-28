«Останется в истории»: Матвиенко о том, каким был глава Верховного суда Лебедев

Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Церемония прощания прошла в Москве, ее также посетил президент Владимир Путин.

В Москве прощаются с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. В церемонии принял участие президент Владимир Путин.

Лебедева называют одним из создателей современной системы правосудия. Он прожил 80 лет и 35 возглавлял главную судебную инстанцию страны. Корреспондент «Известий» Николай Иванов побывал на траурной церемонии.

Колонный зал Дома союзов. С человеком, который фактически создал современную судебную систему как независимую ветвь государственной власти, приехал проститься президент России. Владимир Путин возложил букет темно-бордовых роз и постоял у гроба. Затем Владимир Путин со словами поддержки подошел к родным Вячеслава Лебедева. Обнял их, сел рядом. И долго разговаривал.

Вячеслав Лебедев был личностью выдающейся. Возглавил Верховный суд на изломе эпох: в 1989 году. До этого почти 20 лет проработал народным судьей в Москве. Понимал: систему нужно реформировать. Не по указке сверху, а изнутри. Чтобы она стояла на защите интересов каждого из нас. И это ему удалось.

«Внес огромный личный вклад в становление России как правового государства. Много внимания уделял гуманизации. Гордился, что система судебная России самая доступная для граждан. Я считаю, что он останется в истории судебной системы и в целом войдет в число ведущих юристов России», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В качестве председателя Верховного суда Лебедев участвовал в написании текста Конституции в 1993 году. А затем — и в разработке Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Новые юридические новеллы позволили судьям стать по-настоящему независимыми. А сама система превратилась в точный, современный и главное — открытый механизм.

Среди новаторских предложений Лебедева было введение апелляционных инстанций. Обвиняемые отныне могли обжаловать арест и продление содержания под стражей. Возродил мировые суды, которые успешно работали до революции, но были ликвидированы советской властью.

Благодаря Лебедеву в Россию вернулся суд присяжных. А, значит, реально заработал принцип состязательности. Настаивал на гуманизации правосудия. В последние 20 лет ряд статей перестали быть криминальными: речь о деяниях, которые не представляют большой общественной опасности. В интервью он говорил: человеку, совершившему преступления небольшой тяжести судимость не нужно назначать, потому что последствия реального срока могут сломать жизнь навсегда.

Вячеслав Лебедев — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладатель высшей государственной награды в России — ордена «Святого апостола Андрея Первозванного». Профессор, доктор юридических наук. Несмотря на регалии и награды, всегда был скромным человеком, мудрым, эрудированным, с безупречной репутацией. После отпевания первого председателя Верховного суда России похоронят на Новодевичьем кладбище.