Фото, видео: Титов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Ранее в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине.

Иностранные наемники рассказали о проблемах ВСУ — деньги вовремя не выплачивают, четкой стратегии нет, не хватает оружия. Также в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом они признались, что не были готовы к такому напору российской армии. Много говорили и об американских кураторах, дающих прямые указания украинскому командованию.

«Оружие часто прячется и пропадает. Я встречал офицеров, продающих новое оружие. Я знаю, что здесь часто были оперативники ЦРУ и бойцы специальных подразделений, они пытались донести определенным членам украинской структуры командования очень хорошие идеи о том, что делать», — рассказал американский наемник, солдат сил специального назначения ГУР ВСУ Джейсон Ли Фримен.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после того, как ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине. Газета FT пишет, что высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы подтвердил это, однако заметил, что об этом не говорят официально.