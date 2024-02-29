Влажная проблема: какие продукты вызывают обильное потоотделение
Употребление мяса приводит к усиленному потоотделению
Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp
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Что делать, если от любимых блюд бросает в жар, но отказываться от них вы не хотите?
Питание сильно влияет на терморегуляцию в организме. Возможно, вы замечали как после вкусного, но тяжелого приема пищи становится очень жарко.
На обильное потоотделение влияют, прежде всего, мясо, фаст-фуд, полуфабрикаты, снэки и чипсы, а также кофе и газированные напитки. Здесь принцип прост: чем тяжелее еда, тем сложнее она переваривается и тем больше нужно сил потратить организму для этого.
А, значит, тело будет сильнее нагреваться и больше потеть. Например, в полуфабрикатах катастрофически не хватает клетчатки и ферментов, которые нужны для правильного усвоения.
Кроме того, в них содержится большое количество жира, что еще дополнительно затрудняет переваривание пищи. Мясные блюда организму также тяжело усвоить, так как белки — это самые сложные молекулы для расщепления.
На это организму требуется в семь раз больше энергии, чем на переваривание жиров и углеводов. Специи, в свою очередь, создают термический эффект, из-за чего нам становится жарко, что также усиливает потоотделение.
Как предотвратить усиленное потоотделение
Пейте достаточное количество воды, ешьте в прохладной обстановке, принимайте холодный душ, нормализуйте свой вес, сокращайте порции таких продуктов, сбалансируйте питание овощами и цельнозерновыми продуктами. А после приема пищи прогуляйтесь на свежем воздухе.
Однако, если вас беспокоит потливость, лучше лишний раз посетить эндокринолога, чтобы убедиться в отсутствии гормональных сбоев. Это особенно актуально, если вы заметили резкое изменение запаха пота.
Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего появляется «мясной пот» и чем он грозит.