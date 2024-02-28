«Вражда растет»: лидеры Германии и Франции переругались из-за помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Gora

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Олаф Шольц и Эммануэль Макрон не могут договориться по поводу военных поставок киевскому режиму.

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу поставок военной помощи на Украину все больше перерастает в откровенную вражду. Об этом сообщает издание Politico.

Авторы материала указывают на то, что позиции немецкого и французского лидеров имеют все меньше точек соприкосновения и сильно отличаются друг от друга. Например, пока Макрон заявляет о возможности отправки войск НАТО в помощь киевскому режиму, Шольц отказывается отправлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь реакции России.

«В то время как Украина испытывает нехватку боеприпасов, лидеры Германии и Франции ссорятся из-за военной помощи», — указывают зарубежные аналитики.

К слову, эксперты приходят к выводу, что руководителям других стран Европы, а также Запада, ближе мнение Германии с ее осторожностью, нежели агрессивная политика Франции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай сделал заявление по ситуации после слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину.