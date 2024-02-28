Редкий праздник: можно ли сменить дату рождения ребенка, рожденного 29 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Последний день февраля — одна из самых мистических и необычных дат. Родиться в этот день для одних — удача, а для других несчастье. Можно ли законодательно сменить дату рождения?

День рождения — это радостный и светлый праздник, особенно в детстве. Но мало кто из матерей хотел бы, чтобы ее ребенок отмечал день рождения раз в четыре года. Не хочется, чтобы у малыша праздник был только раз в четыре года. Особо предприимчивые родители задаются вопросом, можно ли ребенка переоформить на другую дату рождения?

Ответ на этот вопрос aif.ru узнал в Службе ЗАГС Иркутской области. Оказалось, что рассчитывать тут не на что.

«По закону ребенку нельзя указать другую дату рождения, чем та, которую записали в роддоме», — прояснили сотрудники ЗАГСа.

Как оказалось, нюанс кроется не конкретно в 29 февраля. Переоформить ребенка на другую дату не получится ни на 28 февраля ни на 1 марта. Конечно, праздновать в любой другой день не запрещено, но в свидетельстве о рождении должна стоять фактическая дата появления ребенка на свет.

В некоторых кафе, ресторанах и магазинах именинникам предоставляется скидка. Люди, которые родились 29 февраля также могут ею воспользоваться. Чаще всего скидку можно использовать за несколько дней до и за несколько дней после дня рождения, главное — предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий дату рождения.

Существует и еще один лайфхак, позволяющий слегка скрасить факт дня рождения раз в четыре года: некоторые предприимчивые родители организуют своим детям праздник за день или два дня до дня X.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что говорит ваша дата рождения.