«Риск развития тяжелых реакций»: что скрывает мода на капельницы с железом

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Почему принимать железо внутривенно без показания врача может быть опасно?

Сейчас лечение капельницами активно рекламируют многие инфлюенсеры. Они уверяют, что с их помощью можно гораздо быстрее восстановить и укрепить организм. Особенной популярностью пользуются внутривенные препараты железа, которые должны помочь избавиться от слабости, апатии, а также укрепить состояние кожи и волос.

Ведущий специалист, терапевт, гематолог, заведующая отделением превентивной медицины и долголетия клиники «ЕМS» Вера Устимова в беседе с Газета.ру предупредила о вреде такого радикального способа получать необходимые витамины и минералы.

По словам специалиста, для того, чтобы врач прописал эту процедуру, вам необходимо будет сдать анализ крови, где должен быть выявлен низкий уровень гемоглобина. Если этот показатель занижен, то рекомендуется также сдать анализы на обмен железа. Помимо этого, доктору важно проанализировать условия жизни пациента, его питание, физические нагрузки и предрасположенность к анемии. Только тогда можно будет сделать выводы о необходимости принимать железо.

Многие пациенты пропускают этот этап и сразу принимают решение быстро поднять уровень железа и вернуть бодрость духа и тела. Это и правда звучит соблазнительно, учитывая, что капельницы применяют однократно или коротким курсом в течение одной-двух недель, в то время как таблетированные препараты приходится принимать несколько месяцев.

«Однако все внутривенные препараты железа так или иначе связаны с риском развития тяжелых реакций», — объясняет специалист.

Врач утверждает, что железо само по себе крайне токсично для человека. Свободное железо должно составлять не более 0,1% а остальные 99% содержатся в белке ферритине. Если процент свободного железа в организме будет больше, то может произойти интоксикация. Поэтому если принимать железо в виде таблеток, то здесь уровень железа будет подниматься постепенно и его можно контролировать. С капельницами так не выйдет, так как в организм резко попадает большое количество этого микроэлемента.

При этом, при больших дозировках железа может снизиться фосфор. Это может привести в итоге к нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям, а также к хрупкости костей. Неправильный расчет дозировки может привести еще и к энергетической потери клеток.

Кроме того, низкий показатель железа может сигнализировать о серьезных воспалениях в организме и о внутренних кровотечениях, что опасно для жизни.

При клинических случаях обмен железа может быть заблокирован гепсидином, и тогда уже оно не сможет усвоиться ни с таблетками, ни с капельницами, и может откладываться в тканях и органах. При наличии хронического воспаления можно попасть в ловушку капельниц, когда всасывание с помощью таблеток снижается, а с помощью капельниц вы получаете быстрый результат. Но если причина воспаления устранена не будет, то показатели скоро снизятся и самочувствие ухудшится. Поэтому, чтобы этого избежать, придется сначала устранить причину железодефицитной анемии, а потом уже заниматься ее лечением.

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