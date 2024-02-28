АвтоВАЗ начал серийный выпуск Lada Vesta с коробкой автомат

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Новый агрегат прошел лабораторные и дорожные испытания.

АвтоВАЗ дал старт серийному производству модели Lada Vesta с коробкой автомат. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8Evo (122 л. с.) и автоматической трансмиссией», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что новый агрегат прошел лабораторные и дорожные испытания. Электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под модель.

Производитель собирается установить на все модели Vesta установить автоматическую коробку передач. В частности, речь идет о таких машинах, как седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Ранее 5-tv.ru писал, что АвтоВАЗ снова начал выпускать Lada Vesta. В марте планируется начать производство модели с обновленным двигателем Lada 1.8 Evo и автоматической трансмиссией, а в III квартале 2024 года на Vesta вернется система ESP.