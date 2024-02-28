Точка в громком деле поставлена: кому досталось шикарное наследство Жени Белоусова

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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В финансовом вопросе, затянувшемся на несколько лет и сопровождавшемся судами, наконец, поставлена точка.

В спорном вопросе за наследство звезды 90-х Жени Белоусова, наконец, поставлена финальная точка. Распри между сыном и дочерью популярного артиста продлились несколько лет: родные друг другу люди с привлечением общественности несколько лет пытались выяснить, кому достанется имущество, деньги и право распоряжаться авторскими правами.

Стоит признать, что делить наследникам Белоусова было что. Певец был очень востребован в СССР и после его распада. Хиты музыканта «Девочка синеглазка» и «Девчонки-девчоночки» рвали сердца миллионам слушательниц во всей стране. Чуть ли не каждая вторая слушательница мечтала выйти за артиста замуж. Бешеная популярность была сопряжена в жизни Белоусова и с личным счастьем, и с финансовой стабильностью, пишет KP.RU.

Жизнь музыканта оборвалась, стоило лишь ему отметить 32 года. У него остались дочь и сын от разных женщин. Матерью его дочери Кристины стала Елена Худик. С ней Белоусов познакомился еще в школе, а в конце 80-х, случайно встретив девушку в Москве, певец уже не смог ее отпустить. Сын Роман появился на свет в отношениях Белоусова с клавишницей Оксаной Шидловской.

О существовании брата дочь Белоусова и Шидловской Кристина узнала, будучи уже в сознательном возрасте. На тот момент официальный статус Романа как наследника не был закреплен. Ситуация обострилась, когда историей успеха Белоусова заинтересовались телевизионщики: путем долгих расследований журналисты внезапно выяснили, что авторские права на нашумевшие хиты никому из наследников не принадлежат, но Кристина частично владеет правом распоряжаться имуществом отца.

Пожелав разобраться в ситуации и заодно изъявить претензии на свою долю, Роман подал на сестру в суд. По признанию самого мужчины, в какой-то момент у него промелькнула мысль, что сестра хочет забрать все имущество себе. Первый же иск в суд сработал как нельзя лучше: Кристина сама вышла на связь с родственником. По словам звездного адвоката Сергея Жорина, близким людям удалось договориться полюбовно.

«Роман и Кристина теперь могут претендовать на выплату вознаграждения за использование исключительных прав на музыкальные произведения, которые принадлежали их отцу. Могут разрешать другим лицам использовать эти произведения или, наоборот, не давать согласия. Другими словами, дочь и сын музыканта теперь имеют право получать деньги за использование исключительных прав, которые принадлежали Жене Белоусову», — подвел черту он.

Теперь детям музыканта принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной деятельности музыканта: Роман и Кристина смогут рассчитывать на половину доли, остальная часть будет причитаться авторам стихов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая жена Евгения Петросяна отреклась от наследства.