Мэр Москвы рассказал о новых лыжных трассах столицы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Лыжные трассы есть во многих округах города — в больших и маленьких парках. Рядом с ними открыты кафе и пункты проката, а в некоторых местах проводят бесплатные занятия для всех желающих.

В Москве в этом году организовали около 400 лыжных трасс, протяженность которых превышает 500 километров. Горожане могут покататься как на школьных стадионах, так и в столичных парках.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, семь трасс расположены в парке «Лосиный остров». Пять из них стартуют в Гольянове и Метрогородке, а на улицах Красная Сосна и Курганской работают пункты проката.

«В этой части парка 24 февраля прошли 20-е юбилейные соревнования для лыжников — „Гольяновская лыжня“. На эти соревнования съезжаются спортсмены разных возрастов и уровней подготовки: от профессиональных лыжников до любителей со всей Москвы, ближайшего Подмосковья и других городов России. В этом году на старт вышли больше 1000 человек», — отметил градоначальник.

Новую лыжную трассу открыли в этом году в Салтыковском лесопарке. Взять напрокат инвентарь местные жители могут на улицах Салтыковской и Лухмановской. А в парке «Яуза» доступны сразу девять трасс общей протяженностью 17,3 километра.

В парке «Сокольники» открыты 17 маршрутов, среди которых есть трассы с искусственным оснежением. Всепогодные маршруты также созданы в парках имени 850-летия Москвы и «Братеевская пойма».

Одна из самых длинных трасс «Альфа-Битца» находится на юго-западе города. Ее протяженность составляет 21 километр, там уже второй год подряд проходит «Лыжня России».

«Сразу несколько новых трасс появились в этом году на западе Москвы. Так, на улице Осенней в районе дома 11 работает лыжня протяженностью 7 километров, а пятикилометровую трассу на улице Лукинской в районе дома 18 уже облюбовали члены местного лыжного клуба», — подчеркнул Собянин.

На территории Северного речного вокзала лыжная трасса открыта в акватории канала имени Москвы и представляет собой три круга протяженностью один, два и четыре километра. А каждые выходные все желающие могут прийти на бесплатные тренировки. «Тех, кто уже уверен в своих лыжных навыках, ждут на лыжных марафонах — в этом сезоне их запланировано не менее 20. Главные зимние лыжные соревнования — „Лыжня России“ и Московский лыжный марафон уже состоялись. Но до конца сезона пройдут еще несколько стартов, последний — в конце марта», — подытожил Собянин.