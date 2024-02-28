Лоб в лоб: в смертельной аварии под Саратовом погибли шесть человек

В смертельной аварии под Саратовом погибли шесть человек

Фото, видео: Depositphotos / maxpro; 5-tv.ru

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Выжить удалось лишь одному участнику ДТП.

В смертельной аварии под Саратовом погибли шесть человек. Лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду искореженного металла.

Водители и пассажиры погибли еще до приезда врачей. Чтобы достать их тела, спасателям пришлось разрезать кузов. Выжить в этой страшной аварии удалось только одному человеку — с тяжелыми травмами его доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что двойное ДТП произошло на МКАД. Грузовик снес машины, стоявшие на дороге после аварии. Одному водителю повезло — незадолго до нового столкновения он вышел из салона и успел отскочить в сторону. А водитель другой легковушки, на которую и пришелся основной удар, скончался еще до приезда скорой.