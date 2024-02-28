Мэр Москвы рассказал о планах развития речного транспорта до 2030 года
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Благодаря этому москвичи смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу.
До 2030 года в столице появится еще пять речных маршрутов. Для этого задействуют почти всю акваторию Москвы-реки в границах города, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируется, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу.
За экологичным транспортом будущее. Его развитие — один из приоритетов новой транспортной программы. Поэтому в планах также обновление прогулочного и круизного речного флота», — написал Мэр Москвы.
Первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов был открыт в Москве в июне 2023-го, а второй начал работать осенью того же года.