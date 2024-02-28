Найден способ узнать о развитии деменции за десять лет до ее начала

Узнать о развитии деменции за десять лет до ее начала помогут биомаркеры

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Для этого потребуется лишь анализ крови.

Китайские ученые из Университета Фудань нашли способ предсказать развитие деменции за десять лет до проявления ее видимых признаков. Об этом пишет Nature Aging.

Так, для этого исследователям понадобился лишь анализ крови. Они проанализировали содержание 1463 белков в плазме у 52 тысяч человек из Британского биобанка.

На момент начала исследования ни у кого из участников не было деменции, а за последующие 14 лет болезнь развилась у более тысячи человек, у почти 700 — болезнь Альцгеймера.

Результаты показали, спрогнозировать развитие болезни можно при наличие белков GFAP, NEFL, GDF15 и LTBP2. Так, GFAP. У здорового человека их практически нет в крови.

Их присутствие указывает на нарушения в работе нервной системы, которые проявятся значительно позже. Кроме того, риск деменции в разы повышается и при сопутствующем выявлении белкаNEFL.

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