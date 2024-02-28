Необычные спортивные дисциплины набирают популярность в России

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Они сейчас широко представлены на фиджитал-играх в Казани.

Еще не Олимпийские виды спорта, но за ними будущее. В России все большую популярность набирают необычные дисциплины — в том числе те, которые сейчас массово представлены на фиджитал-играх в Казани.

В них сочетаются и реальный мир, и виртуальный, и новые технологии. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков попробовал свои силы в некоторых видах, и для этого ему даже не пришлось ехать в столицу Татарстана.

На плоских мониторах — битва монстров за трон вражеского королевства. В виртуальном поединке киберспортсмены сражаются с помощью мышек и клавиатур, победа зависит от скорости и слаженности всех игроков команды.

«Считаю, что это спорт. В нем присутствует как физическая активность: нужно правильно сидеть за компьютером, правильно держать осанку. При этом нужно логически размышлять, что у многих видов спорта имеется, уметь координировать свои действия», — говорит киберспортсмен Николай Романов.

Виртуальный спорт становится популярным, все больше привлекает игроков и зрителей. Количество турниров, команд увеличивается.

Но, прежде чем стать киберспорстменом, нужно пройти отбор, обучение. А дальше — постоянные тренировки и соревнования.

«Уровень игрока определяется, как он быстро выполняет те или иные действия… Сначала проверяем когнитивные навыки. Небольшое тестирование делаем, чтобы понять, с чем мы имеем дело», — делится тренер по компьютерному спорту дисциплины боевая арена Dota 2 Ксения Курач.

В артистическое фехтование Евгению привели компьютерные игры, где главными персонажами были гладиаторы, викинги и рыцари. Сейчас она проводит поединки в реальности и на рапирах.

«Мне нравится использовать любое оружие и научиться этому оружию, и любая эпоха. Если по костюмам и по времени, то я — боевая женщина-викинг!» — отмечает судья третьей категории по артистическому фехтованию Евгения Паскина.

Спортивной дисциплиной арт-фехтование стало еще в 2008-м, но и сейчас выглядит необычно, а для некоторых и вовсе станет открытием. По аналогии его сравнивают со сценическим фехтованием и даже фигурным катанием, где важны физическая подготовка, хореография и, конечно, артистизм.

Арт-фехтование выглядит как постановочный бой в исторических костюмах и даже в исторических декорациях. Судьи оценивают не только мастерство фехтования, но и насколько был правдоподобным поединок.

«Костюм тоже учитывается в арт-аспекте. (Самое главное — Прим. ред.) не переиграть, да. Вообще „пере“ — это не очень хорошая приставка для артистического фехтования — „переиграть, переторопиться, перекрасить“ себя костюмом чрезмерно тоже не надо. Вкус, стиль здесь должен присутствовать», — отмечает старший тренер сборной Петербурга по артистическому фехтованию Сергей Мишенев.

Фитнес-направление «Кенгу Джампс» появилось недавно, но специальная пружинистая обувь была изобретена в Канаде еще в 80-х — для реабилитации пациентов после травм ног, позвоночника. В «нулевых» ботинки в оборот взяли спортсмены и сразу заметили положительный эффект — двигаться под ритмичную музыку в футуристичного вида обуви гораздо эффектнее.

«Благодаря вот этой системе происходит снижение вертикальной нагрузки. То есть он пружинит. Вспомните, как вы в детстве прыгали на матрасе. Ботинок создает такой же эффект — и это еще не только эффект ощущений, но и снижение ударной нагрузки на суставы», — рассказывает инструктор по «Кенгу Джампс» Анна Правдина.

Дисциплиной «Кенгу Джампс» еще не признан. Тренеры и инструкторы добиваются, чтобы это фитнес-направление попало во Всероссийский реестр видов спорта.

И тогда можно будет развивать командные виды спорта. Баскетбол или волейбол, но уже в другом направлении — с использованием специальной пружинистой обуви.