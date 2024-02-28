В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр

Фото: Mohammed Badra / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Власти уже начали расследование, полицейские изучают камеры наблюдения.

Безопасность на Олимпийских играх в Париже может оказаться под угрозой. Французские СМИ сообщили, что были украдены ноутбук и флешка, на которых хранилась секретная информация.

Она касалась того, как во время соревнований будет обеспечиваться порядок на улицах города. Владелец вещей, сотрудник столичной мэрии, заявил о краже.

По его словам, все произошло в поезде — он положил ноутбук под сидение, а потом обнаружил пропажу. Власти уже начали расследование, сейчас полицейские изучают камеры наблюдения, чтобы найти злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru писал, что во французской столице началась бессрочная забастовка сотрудников Эйфелевой башни. Оказалось, что обслуживать главный символ Парижа должным образом не получается.

Лидеры профсоюзов говорят, что власти выделили слишком мало денег на ее ремонт. И все это — в преддверии главного мирового спортивного события — Олимпийских игр.