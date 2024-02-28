Пищевые технологии: на Камчатке придумали, как делать лапшу из минтая

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все документы для получения патента уже собраны, ученые готовятся к переговорам с производителями.

Минимум калорий и максимум пользы. Дальневосточные ученые совершили прорыв в пищевых технологиях. Они придумали, как делать лапшу быстрого приготовления из минтая. Самая популярная из тресковых рыб богата белками и витаминами и стоит недорого. Теперь дело за малым — наладить промышленное производство. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков оценил перспективы нового продукта.

Рыбный деликатес в Европе и Азии, но на российском рынке минтай по-прежнему имеет репутацию кошачьего корма. Бороться с такой несправедливостью пытаются на Дальнем Востоке. Камчатские ученые разработали целую линейку «продуктов будущего» из самого доступного представителя семейства тресковых.

«Что более привычно, чем макаронные изделия? Но у макаронных изделий много минусов: они высококалорийны, они неполезны, а если говорить про сублимированные, они еще содержат очень много добавок, которые просто вредны. Наш же продукт, в отличие, содержит только экологически чистые ингредиенты: либо дикий минтай, либо какие-то натуральные добавки», —рассказывает доцент кафедры технологии пищевых производств КамчатГТУ Майя Благонравова.

Привычного нам минтая дальневосточные ученые разобрали буквально на молекулы, а затем превратили в лапшу быстрого приготовления. Все полезные вещества при этом остались внутри. Получается минимум калорий и максимум пользы.

«Белок отличается наличием легкоусвояемого морского коллагена, эластина в сочетании с адекватных содержанием кальция, магния, калия, фосфора, витаминов группы Б», —отмечает доктор медицинских наук, эндокринолог-диетолог

Инновационный продукт испытывали на студентах: именно у этой категории покупателей заварная лапша пользуется особым спросом. Правда у вермишели из минтая в отличие от собрата из пшеницы, пока не так много вкусов Анна Гончарова.

«Мною были разработаны более двадцати образцов, мы подбирали рецептуры в зависимости от поставленных характеристик, которые нам нужно было выполнить: как производство лапши без рыбного вкуса, аромата и запаха, так и с молочным привкусом и ароматом», —рассказала аспирант кафедры технологии пищевых производств КамчатГТУ Вероника Мустафаева.

Заваривать молочный минтай ученые советуют каждый день — еще бы: одна только порция покрывает суточную норму протеина. К тому же, готовится продукт за считанные минуты и стоить, в теории будет, также недорого, как и привычные корейские пакеты. От такой лапши диетологи советуют отказаться как можно скорее.

«Единственное, что она хорошо делает — это повышает уровень глюкозы в крови. И, соответственно, это способствует набору лишнего веса, а дальше все это влечет за собой метаболический синдром. От него как раз люди и получают инвалидность и умирают», — подчеркнула диетолог Елена Соломатина.

Все документы для получения патента уже собраны, ученые готовятся к переговорам с производителями. Проблем с сырьем быть не должно: только за прошлый год в России выловили рекордные два миллиона тонн минтая. Осталось — наладить глубокую переработку и продумать упаковку: от воздействия света ценный продукт быстро теряет полезные качества.