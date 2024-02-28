Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной

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Националисты то и дело пытаются ответить ударами дронов, но наши бойцы не остаются в долгу.

Один из самых горячих участков фронта сейчас — в районе города Кременная. Шаг за шагом российские военные продавливают противника, заставляя отступать в глубину обороны. Боевики то и дело пытаются обрушить на позиции удары дронов, но наши военные не остаются в долгу. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин пообщался с героями в боевой обстановке.

Дорожный монстр выбирается из сумрака кременского леса. Днем на таком «кабриолете» ездить опаснее, тому пример — эта буханка «Космача», на корпусе которой целых мест не сыщешь.

«Машина прошла, как у нас принято говорить, огонь и воду. Украинские мины, сбросы, камикадзе. Стекла вон заварены. Благодаря этой штучке мы целы. Она глушит. Они перестают видеть, врезались сзади пару раз», — сказал боец группы «Шрама» спецназа «Ахмат» с позывным «Космач».

Защита РЭБ в современном конфликте с дронами — вещь незаменимая. Иначе можешь не успеть даже понять, что ты стал объектом охотника-камикадзе.

Это дорога в Серебрянском лесничестве. Ее можно считать трассой для вражеских дронов — сюда с позиций они залетают буквально как по автобану.

Разведчик группы «Шрама» спецназа «Ахмат» показывает разбитый танк. Наш, к сожалению.

«Когда штурм происходил, он поддерживал нашу пехоту огнем. А когда отработал БК и уезжал, камикадзе противника догнал его и взорвался», — говорит боец с позывным «Цыган».

Экипаж остался цел и продолжает работу. А наша — едва не закончилась в тот же миг.

Перемещаемся в окоп и снова приходится пригибаться. Пытаемся вести разговор, но опять тревожные звуки.

Жалко кременской заповедник, сетует командир «Шрам». Когда-то здесь обитало почти 200 видов животных, 150 видов реликтовых, краснокнижных растений хранит этот лес.

«Клочками сохранился, а ближе к переднему краю он потерял свою красоту. Но война закончится, и его восстановят. Хотелось бы, чтобы он радовал всех и никогда больше не подвергался бомбежкам», — делится командир группы разведки спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам».

Заскакиваем к бойцам в блиндаж. Тут же экспозиция шевронов от друзей, наш в их числе, и трофейных дронов от западных недругов.

И вдруг замечаем знакомое лицо — точнее, морду. Когда мы были здесь прошлой осенью, этот боец мог легко уместиться в одной ладошке.

Это котенок Шахтер, пять месяцев назад он был совсем маленький, грязный, теперь — большой, отмытый. Но глаза грустные, потому что в соседнем подразделении была кошка, но она уехала на ротацию сейчас.

Да не только Шахтер — все мужчины хотят поскорее вернуться к своим любимым и родным. А потому с каждым днем они приближают нашу Победу.

Из кременских лесов врага оттесняют все дальше на запад. Работает минометный расчет спецназа «Ахмат», группа «Шрама» — не дает поднять головы противнику. Он сооружает новые позиции, но ему этого не дают сделать.