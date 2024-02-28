Ударная группа вертолетов ликвидировала опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Бойцы не оставили противнику ни единого шанса.

На краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ атаковала ударная группа наших вертолетов. В их числе был и Ка-52 «Аллигатор».

По скоплению боевиков они били неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния, не оставив противнику ни единого шанса.

В то же время на правом берегу Днепра российские десантники уничтожили танк и самоходную установку ВСУ. И в этом нашим военнослужащим помогли беспилотники.

Сначала вражескую технику обнаружили разведывательные дроны. А затем в дело вступили барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС признали присутствие западного спецназа на Украине.