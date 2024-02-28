Минобороны показало кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино

Фото, видео: 5-tv.ru

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Параллельно наши бойцы помогают жителям освобожденной Авдеевки.

Украинские боевики беспорядочно бежали при отступлении из населенного пункта Ласточкино — это под Авдеевкой. Соответствующие кадры, снятые с помощью дронов, обнародовало наше Минобороны.

Боевики побросали оружие и оставили технику. Сейчас поселок уже полностью под контролем российской армии, большая работа предстоит саперам.

«Противник жестко огрызался, но они понимали, что не удержат позиции, и хотели хоть какой-то урон нанести нашим войскам. Фосфорные боеприпасы они часто и активно применяют по нам, хотя они запрещены Женевской конвенцией», — сказал замкомандира бригады с позывным «Енисей».

Параллельно наши бойцы помогают жителям освобожденной Авдеевки. Для них везут продукты, воду, лекарства и другие товары первой необходимости — но главное, за что благодарят местные жители, это за тишину.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Авдеевке во всю идут работы по разминированию. Наши саперы проверяют каждый метр, чтобы люди могли безопасно передвигаться по улицам.