СК начал расследование инцидента с бойцами СВО в подмосковном кафе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Что произошло в Люберцах с участниками спецоперации?

Участников СВО не пустили в кофейню в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Поводом к расследованию стало выложенное в сеть обращение активистов, которые требовали проверить собственницу сети предприятий общепита в Люберцах на причастность к финансированию ВСУ. Она, как отмечалось, не пускала в заведения участников СВО, а также публиковала посты с «заявлениями экстремистского характера».

По данному факту расследуется уголовное дело по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела. Ход и результаты следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в приморском Уссурийске задержана группа подозреваемых в нападении на участника спецоперации на Украине. Молодые люди проникли к нему в квартиру, где избили мужчину и забрали семь тысяч рублей.

Все происходящее злоумышленники записали на видео. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о грабеже, расследуется и дело по статье о халатности в отношении органов системы профилактики региона.