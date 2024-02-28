Скрытая опасность: из-за чего появляется «мясной пот» и чем это грозит

Фото: Depositphotos / Koldunov

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Что известно об этом феномене?

Съеденная человеком еда способна влиять на количество потоотделения и запах тела, заявил врач-терапевт Алексей Попов в беседе с изданием aif.ru. Он также рассказал, как это взаимосвязано, какие симптомы у человека проявляются и как это возможно предупредить.

В первую очередь, врач пояснил, что этот естественный механизм работы тела малоизучен. Поэтому научного термина «мясной пот» не существует.

Когда он возникает, чаще всего человек быстро потеет, у него учащается сердцебиение и появляется ощущение жара. Некоторые испытывают неприятные ощущения в животе и даже тошноту.

Это возникает из-за того, что тело усердно работает после приема пищи. При этом продолжительность теплового эффекта от съеденного мяса может длиться шесть и более часов.

Именно поэтому если его употребить вечером, человек может потеть всю ночь. Вылечить «мясной пот» невозможно, однако его реально предупредить.

Для этого, в первую очередь, стоит сократить количество потребляемого мяса или разделить порцию на несколько приемов. Также следует съедать его с овощами или цельнозерновыми продуктами.

Кроме того, лучше всего отдавать предпочтение постным кускам, так как они дольше всего перевариваются. Еще не следует при этом употреблять алкоголь, а также чрезмерно солить блюдо.

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