Катастрофа все ближе: сенатор Шумер забил тревогу из-за ситуации на Украине
Сенатор Шумер предрек Украине поражение без американской помощи
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
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Дискуссия по этой теме в Белом доме, признался он, была очень напряженной.
Остановка предоставления помощи Украине со стороны США приведет к поражению ВСУ. Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.
«Мы не можем месяцами откладывать этот вопрос, потому что если так случится, то мы проиграем в конфликте, НАТО может расколоться, а наши союзники отвернутся от нас», — сказал политик в ходе встречи с лидерами Конгресса.
Дискуссия по этой теме, признался Шумер, была одной из самых напряженных, в которых он когда-либо участвовал в Белом доме.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ.