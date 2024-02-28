«Мне повезло»: как Деревянко заработал на квартиру в центре Москвы

Деревянко купил жилье в Москве три года назад после сериала «Беспринципные»

Фото: © РИА Новости / Uli Deck

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За плечами звезды немало ролей в кино, однако дорогую покупку он смог позволить себе относительно недавно.

Актер Павел Деревянко похвастался приобретенной в Москве квартирой, которую он смог позволить себе лишь три года назад. И, хотя звезда снимается в кино давно, но лишь в последние годы его финансовое положение заметно улучшилось.

«Все происходило постепенно, поэтапно, медленно, но верно. После „Домашнего ареста“ прибавилось любви народа и коллег, а гонорары выросли после „Беспринципных“, можно сказать, относительно недавно. У меня только три года назад появилось собственное жилье в Москве, зато купил квартиру в центре, но это мне повезло», — признался актер «Вокруг ТВ».

Кроме того, и в личной жизни знаменитости все хорошо. В конце января он вышел в свет с новой возлюбленной Зоей Фуць.

Тогда влюбленные в обнимку позировали перед папарацци, весело болтали, смеялись и просто светились от счастья. Однако о том, чтобы узаконить отношения, пара и думать не хочет.

«Знаете, мы с Зоей пока так далеко не загадываем, а просто наслаждаемся жизнью. Как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах», — сказал артист.

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