Есть нюанс: почему Байден не может конфисковать замороженные активы России

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

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Ситуацию прояснили в Белом доме.

Президент США Джо Байден для изъятия замороженных активов России и их дальнейшей передачи в пользу Украины должен получить дополнительные полномочия от американского Конгресса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Я хочу прояснить пару вещей. Во-первых, мы все еще нуждаемся в законных полномочиях от Конгресса, которые позволят президенту действовать в этом направлении», — сказал чиновник на пресс-конференции.

Еще один пункт — необходимость в партнерах в коалиции, которые также имеют замороженные активы, «чтобы они действовали сообща» с США, добавил Кирби.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава российского Минфина Антон Силуанов описал последствия передачи замороженных активов России в пользу Украины. Намерение США сделать это является крайне ошибочным, подчеркнул он.

По мнению Силуанова, вред самим же себе западные страны нанесут этим точно так же, как когда они ввели ограничения на расчеты в долларах, логистике и клиринговых системах.