FРV-дроны стали кошмаром для боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Опорные пункты и живую силу ВСУ поразили FPV-дронами на южнодонецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы работают четко и слаженно.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Операторы FPV-дронов уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении

Разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. До пункта назначения около трех километров.

Цель — вражеский танк, управляемый боеприпас не оставляет ему шансов. Следующий дрон снаряжают для поражения вскрытого замаскированного опорного пункта.

Наземные силы при поддержке артиллерии продолжают выполнять боевые задачи. Но основные события развиваются и в воздухе, где беспилотники продолжают работать по позициям врага.

Командир ударного взвода БПЛА с позывным «Искра» уверен, что боевые дроны в зоне проведения СВО сыграли решающую роль и помогли действиям нашей пехоты. Кумулятивные снаряды — для поражения тяжелой техники, осколочно-фугасные — для вражеской пехоты.

Расчеты РСЗО «Град» ликвидировали живую силу ВСУ в опорном пункте

В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация оперативно была передана на командный пункт гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Расчеты РСЗО «Град» получили задачу на боевую работу и выдвинулись в район стрельбы, откуда ударили по противнику. Артиллеристы-десантники наносят огневое поражение как днем, так и ночью, не оставляя ВСУ возможности на проведение ротации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.