В Евросоюзе назвали сроки принятия 14-го пакета санкций против России

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Каких ограничений стоит ожидать в будущем?

ЕС намерен принять 14-й пакет санкций против России уже в начале июня. Об этом «Известиям» сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

«Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведется дискуссия между странами-членами», — сказал Здеховски.

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич добавил, что санкции попытаются ввести до выборов в Европарламент. Они пройдут с 6 по 9 июня.

При этом член Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что принятые ранее ограничения уже коснулись, кажется, всего, что только можно. И теперь еврочиновники даже и не знают, что еще придумать.

«Проблема еврочиновников в том, что у них практически ничего не осталось, против чего они смогут ввести санкции», — отметил Бек.

Последний на данный момент пакет санкций в ЕС приняли 23 февраля. Список пополнили 27 организаций, а также 194 юридических и физических лица.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением.

Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. При этом Россия неоднократно отмечала, что ее экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств.