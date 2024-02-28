Силуанов описал последствия передачи замороженных активов России в пользу Украины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Это лишь ударит по странам Запада, уверен министр.

Намерение США передать замороженные активы России в пользу Украины является крайне ошибочным. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги», — сказал министр.

По мнению Силуанова, вред самим же себе западные страны нанесут таким решением точно так же, как когда они ввели ограничения на расчеты в долларах, логистике и клиринговых системах.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр финансов США Джанет Йеллен призвала Запад придумать, как отдать Украине замороженные активы России.

Она считает, что таким образом можно вынудить Москву сесть за стол переговоров на условиях Киева. Предполагается, что изъятые активы будут переданы киевскому режиму для укрепления обороны страны.