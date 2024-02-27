В ЦБ объяснили отказ от повышения ключевой ставки до 17%

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Какие аргументы приводили участники дискуссии?

ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Ее не повысили до 17%, сохранив показатель на уровне 16%.

Это случилось потому, что эффект от предыдущих повышений еще не проявился в полной мере, отметили в регуляторе. Зимой наблюдалось снижение темпов роста цен, а это указывает на то, что денежно-кредитная политика уже достигла определенной степени жесткости.

Потребители перестали бояться скачков цен, добавили в ЦБ. Участники дискуссии, которые выступали за повышение ставки, отметили, что пока нет свидетельств устойчивого снижения инфляции.

Также, свидетельствуют данные ЦБ, ухудшились показатели внешней торговли из-за снижения цен на сырьевых рынках и сложностей с платежами. Но все-таки сохранить ставку на уровне в 16% — решение более обоснованное, говорится в резюме.

Данный вариант будет способствовать возвращению к цели по инфляции в 4%. При этом большинство участников ожидали, что в базовом сценарии ключевая ставка начнет снижаться во второй половине 2024 года.

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