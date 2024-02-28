Супермодель Керр родила сына от миллиардера и основателя Snapchat Шпигеля

Фото: Collin Xavier / Image Press Agency / ТАСС

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Звезда мечтала быть мамой именно мальчиков.

Австралийская супермодель, бывший ангел Victoria’s Secret Миранда Керр стала мамой в четвертый раз. У нее и мужа, миллиардера Эвана Шпигеля родился мальчик, которого назвали Пьером.

«Мы очень рады рождению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керр Шпигеля. Мы очень взволнованны появлением нашего четвертого сына и очень счастливы», — трогательно поведала радостную новость звезда в личном блоге.

У супермодели уже есть три сына. Старший Флинн от бывшего мужа Орландо Блума, а также двое от Шпигеля — Харт и Майлз.

Так, 40-летняя Керр старше супруга на семь лет, но это не мешает ей выглядеть младше его возраста и дарить мужу прекрасных детишек. У нее сохранились прекрасные отношения с бывшем мужем.

Она признавалась, что Блум для нее как брат. Новая жена актера, певица Кэти Перри, также в хороших отношениях с моделью.

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