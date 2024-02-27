Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

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Компания пояснила, что начало разбирательства связано с «нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам».

Финская государственная энергетическая компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России и намерена потребовать компенсации за арест своих активов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсацию за незаконный арест своих активов в целях защиты своей правовой позиции и интересов акционеров», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что начало разбирательства связано с «нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам», которые Россия заключила с Нидерландами и Швецией.

В июле 2023 года Fortum направила России уведомления о споре, которые стали первыми необходимыми для арбитражного разбирательства шагами. Однако российская сторона, как отмечается, не вступила в переговоры с компанией.

Fortum будет требовать компенсацию стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и инвестиций в России. Сумма составляет несколько миллиардов евро.

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