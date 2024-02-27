Зеленский решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный суд

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Полномочия текущего главы государства истекают уже 20 мая.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны для получения разъяснений о легитимности работы лидера после 20 мая, когда официально истечет срок действия президентских полномочий. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд… учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации», — говорится в Telеgram-канале СМИ.

Администрация Зеленского хочет поставить перед судом несколько вопросов. Например, возможно ли проведение президентских выборов во время военного положения и имеет ли право Зеленский оставаться на посту после 20 мая.

По данным источников, если решение об обращении в суд будет принято, дальше этим будут заниматься депутаты от фракции правящей партии «Слуга народа».

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения Зеленского.