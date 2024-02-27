Разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения Зеленского

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

Разговоры о новом Майдане, судя по всему, никогда не прекратятся.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском прогнозирует попытку свержения главы государства этой весной. Об этом сообщило ГУР украинского Минобороны.

«Спецоперация „Майдан-3“ достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, комитет считает, что в ближайшие недели могут произойти «попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира». А после 20 мая «под сомнение будет поставлена легитимность Зеленского».

Отмечается, что ситуацию на украинской территории планируется раскачать к первой половине лета. Все это якобы будет проводиться, чтобы рассорить политическое руководство и вбить клин между военными и гражданскими.

Ранее 5-tv.ru писал, как всего один приказ на Майдане мог изменить будущее Украины.