Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Малайзии с инфекцией

Фото: Francisco Seco / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Монарх попал в больницу во время своего отпуска.

Король Норвегии Харальд V экстренно госпитализирован во время своего отдыха в Малайзии из-за заражение инфекцией. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на информацию представителей королевской семьи.

Известно, что 87-летний монарх обратился к медикам из-за плохого самочувствия и сейчас находится под пристальным вниманием специалистов.

«Король получает хорошее наблюдение со стороны как малазийских, так и норвежских медицинских работников», — говорится в материале.

Подробности о состоянии короля Норвегии не сообщаются. Однако запланированное на 8 марта рабочее заседание с его участием остается в силе.

Стоит отметить, что Харальд V последний раз был на больничном в конце января текущего года, отлучившись от исполнения должностных обязанностей на несколько дней. Также неназванное инфекционное воспаление у короля лечили в мае 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что королева Камилла хочет исключить принца Гарри из завещания Карла III.