Природа все предусмотрела: как соблюсти Великий пост без вреда для здоровья

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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И что такое режим экономии белка в организме?

В этом году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Многие всю жизнь соблюдают эту ежегодную традицию, но постоянно появляются и те, кто только хочет приобщиться.

Для таких людей некоторые ограничения в еде могут показаться настоящим испытанием. Гастроэнтеролог Ирина Иванова рассказала изданию «Страсти» о том, что мышцы не уйдут, когда человек начнет голодать во время поста.

У нас есть режим экономии белка, который включается после «неудачной охоты». В крови накапливается отработанный белок: старые кровяные тельца, антитела, отбившие атаку вирусов, транспортные белки.

Они сгущают кровь, поэтому при вирусных атаках нам не хочется есть. Поэтому, по словам врача, во время сильных воспалений при различных инфекциях или обострении остеохондроза нельзя минимум три дня есть животный белок.

При этом, если потреблять больше зелени и жира в небольшом количестве, то кровь вернет себе нормальную вязкость и станет более жидкой.

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