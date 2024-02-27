«Точка невозврата»: что означает возможный визит Зеленского в Армению

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Глава киевского режима намерен посетить Ереван уже в марте текущего года.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата для отношений Москвы и Еревана. Об этом заявила депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Несколько дней назад стало известно, что президент Украины может посетить Ереван уже в марте текущего года, сейчас ведется подготовка к официальному визиту. Премьер Армении также не исключает такой возможности.

По мнению Арегназ Манукян, таким образом глава киевского режима может испортить не только отношения России и Армении, но и серьезно усугубить позицию самого Еревана на международной арене.

Не обошлось и без вмешательства извне.

«Визит Зеленского в Армению намерены организовать зарубежные силы, чтоб открыть второй фронт против РФ. Если этот визит состоится, то он станет точкой невозврата в отношениях Армении и России. Этим обязательно воспользуется Азербайджан и нападет на Армению», — приводит ТАСС слова оппозиционного депутата.

Кроме того, Арегназ Манукян сравнила Николу Пашиняна с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поставив его и Владимира Зеленского в один ряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц.