Тематические встречи в рамках марафона «Служение» стартовали в России

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Его запустила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Более 160 представителей муниципалитетов из всех регионов страны приехали в подмосковный парк «Патриот» на встречу «Сильнее стали». Она проходит в рамках марафона «Служение», который запустила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Там рассказывают о судьбах глав городов, поселков, которые ушли добровольцами на СВО. А также о тех, кто участвует в волонтерских мероприятиях.

Тематические встречи «Сильнее стали» в эти дни проходят по всей стране. Они, как отмечается, продлятся до 6 марта.