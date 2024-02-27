Роскомнадзор объяснил включение Steam в реестр запрещенных сайтов

РКН: Steam включили в реестр запрещенных сайтов из-за информации о наркотиках

Фото: Михаил Гребенщиков / ТАСС

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В ведомстве уточнили, что блокировки как таковой не было.

Страница сообщества игровой платформы Steam была внесена в реестр запрещенных сайтов из-за информации о способах изготовления наркотиков. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в Telegram-канале.

При этом запрещенные данные были размещены на одной из конкретных страниц сообщества. После установления данного факта владельцу сервиса направили требования удалить незаконный контент.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — уточняют в ведомстве.

Steam — крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр. Площадка также выступает в качестве социальной сети для игроков, обеспечивая облачное хранение продуктов, текстовую и голосовую связь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox.