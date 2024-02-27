Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов Росфинмониторинга
Фото: Reuters / STRINGER
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Также список пополнился на два имени.
Украинский батальон «Айдар»* внесен в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
«Айдар» — 24-й батальон, сформированный из националистов Украины. Его боевики принимали участие в войне против мирных жителей Донбасса с 2014 года, а также пополнили ряды ВСУ после начала российской спецоперации.
Батальон включен в список террористических организаций, размещенный на сайте ФСБ России, в конце прошлого года, после того, как в силу вступило соответствующее решение, принятое Южным окружным военным судом.
Также в реестр террористов и экстремистов внесен бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков** и Сергей Зазуля, который подозревается в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Гудкова заочно арестовали по делу о фейках.
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; организация запрещена на территории России
** — признан иноагентом