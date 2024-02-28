«Застряли в транзитной зоне»: что делать при обнаружении ошибок в загранпаспорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Следует внимательно проверять все документы еще до поездки.

В последнее время пограничники усилили контроль при досмотре документов в аэропортах, став обращать внимание буквально на каждый символ в загранпаспортах. И находят они при этом множество неточностей и ошибок.

Из-за этого пострадало немало туристов. Что нужно делать в такой неприятной ситуации, изданию «БИЗНЕС Online» объяснил руководитель юридического департамента Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Литаренко.

Главное, нужно понимать, что за ошибки в загранпаспорте несут ответственность государственные органы, которые выдают документы. Если неточности обнаружили в российском аэропорту, то обращаться нужно в ФСБ, а за рубежом следует связаться с консульством России.

«Туристам из России, которые застряли в транзитной зоне из-за ошибок в паспорте, будет сложнее. Причина в том, что любые разъяснения и изменения в документах могут внести только те органы и власти той страны, где выдали документ. За рубежом какие-либо справки по данному вопросу могут дать лишь консульские учреждения РФ», — отметил юрист.

Турист может взыскать убытки с органов, которые выдавали документ. Пострадавшие могут подать иск в районный суд, однако данный процесс может занять от трех месяцев до полугода, поэтому нужно стараться тщательно проверять свои документы еще в момент выдачи.

Ранее 5-tv.ru писал, как ошибки в паспорте портят россиянам отдых.