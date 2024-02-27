Литва угрожает России «нейтрализацией» Калининграда: «Если осмелится»

Полос Литвы в Швеции заявил, что НАТО первым нейтрализует Калининград

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Дипломат одной из прибалтийских стран не гнушается делать громкие заявления касательно безопасности одного из российских городов.

Если Россия «бросит вызов НАТО», Калининград будет «нейтрализован». Об этом заявил посол Литвы в Швеции, бывший замглавы МИД Линас Линкявичюс.

Дипломат заявил, что после того, как Швеция вступит в военный альянс, Балтийское море станет для него внутренним.

«Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — выложил угрозы Линкявичюс на своей странице в соцсети Х.

Также литовский посол заявил, что Россия скоро будет окружена странами НАТО.

Накануне стало известно, что Венгрия стала последней страной альянса, которая ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО. Присоединение Швеции к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 парламентариев.

Швеция вместе с Финляндией подала заявку на вступление в альянс в 2022 году. Финляндия стала 31-м членом альянса через год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что получит Турция после одобрения вступления Швеции в НАТО.