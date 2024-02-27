Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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Существует много жутких историй о том, как людей хоронили при жизни. Как оказалось, у этих явлений есть научное объяснение и историческая подоплека.

Существует много легенд, когда людей хоронили заживо. Одна из самых известных — это история писателя Николая Гоголя. Писатель настолько боялся быть погребенным заживо, что даже писал в завещании о том, что запрещает себя хоронить, пока у тела не появятся признаки разложения.

Подобные казусы с погребенными заживо нередко встречаются и в современной медицине. Чаще всего такие истории становятся следствием врачебных ошибок и указывают на халатность профильных специалистов. В беседе с «КТВ-ЛУЧ» врач Петр Минаков объяснил: изревле считается, что самым жутким поворотом событий в медицинской практике считается погребение заживо беременной женщины. Несколько таких задокументированных инцидентов подтолкнули врачей разработать способы проверки, помогающие предотвратить трагедию.

По словам Минакова, после ошибочного захоронения беременной женщины в теле образуется давление гнилостных газов и трупное окоченение. Они провоцируют механическое выдавливание плода. При вынужденной эксгумации скелет ребенка ученые не единожды находили между ног матери.

После череды таких громких случаев в Риме в концеVII века до нашей эры был принят закон, согласно которому погребение погибшей беременной женщины производили только после извлечения ребенка. Женщине разрезали живот и доставали ребенка. Эта процедура называлась «Кесарев закон». В современной медицине эта процедура носит название кесарево сечение и активно практикуется медиками с опорой на показания.

Врачи всегда боялись ошибиться и констатировать смерть у живого человека, поэтому придумывали методы проверки. Более 100 лет назад в Мюнхене существовала усыпальница, в которую помещали умерших. К руке трупа привязывали веревку со звонком.: подразумевалось, что если почивший внезапно очнется, колокольчик сработает. Сегодня же врачи проводят множественные биологические и химические тесты, чтобы подтвердить факт смерти.

В практике медиков случаются и обратные ситуации, при которых мертвого человека принимают за живого из-за того, что тело в какой-то момент издает хрипящий звук. Врачи подчеркивают — это явление наблюдается потому что из легких выходят остатки воздуха. Кислород проходит через связки, которые к тому моменту уже успели окоченеть. Чаще всего эта деталь не свидетельствует о внезапном перерождении.

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