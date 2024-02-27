Магазины LG, Sony и Bosch распродают остатки в России перед закрытием

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Многие точки уже перестали работать в Москве, но некоторые пробудут с россиянами до лета.

Последние специализированные магазины техники LG, Sony и Bosch стали закрываться по всей России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили в службах поддержки иностранных брендов, еще в начале февраля магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити» из-за остановки поставок. При этом еще три розничных точки последнего производителя проработают в Москве до лета, чтобы распродать остатки.

Отмечается, что розничные партнеры зарубежных производителей не закрыли магазины раньше во избежание штрафов от арендодателей. Кроме того, уже в марте вместо LG в «Афимолл Сити» откроется Grunding, принадлежащий турецкому Arcelik. Появятся также магазины поставщиков из Китая.

После начала российской СВО на Украине западные компании начали уходить из России. Так, компании Nintendo и Sony приостановили поставки игр и устройств. К слову, после этого россияне начали массово избавляться от консолей PlayStation и Xbox.

Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. Так, недавно российские производители, например, преодолели «упаковочный» кризис. В 2022 году Запад ввел санкции против России в отношении бумаги, картона и машин для печати.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два приложения для переводов и платежей пропали из магазина AppStore.