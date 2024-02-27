Шойгу назвал потери армии Украины за все время российской спецоперации

Министр обороны РФ: за все время СВО Украина потеряла более 444 тысяч боевиков

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны РФ рассказал о положении ВСУ в зоне СВО.

За все время проведения спецоперации Украина потеряла более 444 тысяч боевиков. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании.

Глава российского военного ведомства также отметил, что только с начала 2024 года киевский режим теряет около 800 боевиков в сутки убитыми и ранеными, а также военную технику.

«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства», — сказал Шойгу.

Ранее министр обороны рассказывал, что только в ходе своего так называемого контрнаступления Украина потеряла более 166 тысяч боевиков ВСУ убитыми и ранеными.

При этом президент Украины Владимир Зеленский оценивал потери в 31 тысячу боевиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого обвинила главу киевского режима во лжи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Эстонии усомнились в способности ВСУ удержать линию фронта.