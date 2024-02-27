Песков о трансляции послания Путина в кинотеатрах: «Привлекают зрителя»

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоится 29 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал практику показов в кинотеатрах уже состоявшегося интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону и еще планируемой трансляции послания главы государства Федеральному собранию. По словам официального представителя Кремля, зритель смотрит то, что интересно.

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. Естественно, кинотеатры привлекают зрителя, это нормальная практика. А зритель в свою очередь смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в ближайшие два дня Путин не планирует никаких публичных выступлений.

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию состоится 29 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.