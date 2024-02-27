Метр за метром: как российские саперы разминируют освобожденную Авдеевку

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

В Авдеевке во всю идут работы по разминированию. Наши саперы проверяют каждый метр, чтобы люди могли безопасно передвигаться по улицам. О том, что находят наши бойцы на брошенных боевиками позициях, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В Авдеевке до сих пор гремят взрывы. Это работают команды разминирования. Каждый квадратный метр территории, на которой отгремели бои, требует особого внимания.

Еще совсем недавно этот окоп был усыпан неразорвавшимися боеприпасами. Теперь сюда можно зайти и узнать, как военнослужащие группировки «Центр» брали опорный пункт ВСУ.

«Это было примерно пять утра, стоял туман. Ударили огнем, и тем временем боевые тройки уже пошли зачищать», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Азиат».

Первый же снаряд из РПГ попал в железную дверь, она заклинила, ее до сих пор нельзя открыть. Можно только посмотреть внутрь.

Вражеские пулеметчики оказались буквально замурованными мощным взрывом внутри бетонного куба. Их товарищи разбежались по посадкам.

«Здесь они жили, рядом что-то вроде какого-то небольшого наката. Окоп проходит почти до самой деревни, до улицы Соборной», — рассказал военный.

В то время, как Авдеевку чистят, передовые части, по сообщению Минобороны России, продвинулись далеко на запад от Авдеевки и взяли село Ласточкино. Идет движение и вокруг Артемовска. Здесь группировка войск «Юг» устроила настоящее побоище украинской бронетехники с помощью ударных беспилотников.

«Беспилотный летательный аппарат запускается с дальних рубежей, после этого перехватывается оператором ближней дистанции и также запускается барражирующий боеприпас „Ланцет“. После того, как цель была обнаружена, происходит ее поражение. За последний месяц было поражено более десяти танков, четыре САУ, один командный пункт», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Сантор».

Это результат работы только одного расчета БПЛА. Обычно на одном направлении их работает несколько, и все они комбинируются с разведывательными дронами. Вот так запускают «крыло», которое собирает информацию о передвижениях врага, а вот так барражирующий снаряд находит свою цель.