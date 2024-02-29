🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 февраля, день будет неоднозначный, он не подходит для проведения любых массовых мероприятий и развлечений. В этот период во всем действуйте с осторожностью, чтобы не усугубить ситуацию и не навредить себе еще больше.

♈ Овны

Это будет не самый удачный день на этой неделе. Он будет наполнен ложными иллюзиями и ненужной хандрой. Избежать неприятностей вряд ли удастся, однако будут преобладать и положительные моменты в течение дня, и их будет немало. Сегодня следует отказаться от участия в рискованных экспериментах, провокационных действиях. В этот день хорошо провести время вдали от городской суеты, посвятить время отдыху и позаботьтесь о здоровье.

Космический совет: не оценивайте критично поступки окружающих.



♉ Тельцы

В этот период воздержитесь от опрометчивых поступков. Переждите это неблагоприятное время, не предпринимая никаких активных шагов. Все важные задачи решайте в первой половине дня, когда вам представится шанс справиться со всеми обязательствами более-менее успешно.

Космический совет: сегодня вам придется отправиться в дорогу.



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♊ Близнецы

Ваша самоуверенность, излишняя амбициозность могут сыграть против вас и стать причиной ошибочных действий. Будьте осмотрительны при принятии решений, ваши действия должны быть продуманы до мелочей. В этот период вам предстоит встреча с важными людьми, которые смогут оказать помощь, когда вы будете нуждаться в этом. Также сегодня можно отправиться в гости, навестить родственников, встретиться со старыми друзьями.

Космический совет: не нужно полагаться на счастливый случай.

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♋ Раки

Сегодня вы будете действовать несколько необдуманно и импульсивно, Ваши эмоции будут довлеть над вами, подвигнут вас к решительным действиям. Складывающиеся обстоятельства этого дня будут способствовать раскрытию вашего творческого потенциала, вы сможете успешно реализовать задуманное. При должном трудолюбии и скрупулезности в делах сегодня есть вероятность преуспеть и достичь впечатляющих результатов.

Космический совет: не следует взваливать на свои плечи все проблемы.

♌ Львы

Этот день будет неоднозначным, наполнен противоречиями. На вашем пути могут возникать различного рода препоны и трудности, реализовать задуманное будет сложно или практически не удастся. Сегодня в течение дня сохранится вероятность обострения конфликтной ситуации между вами и партнерами или близкими людьми. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, не встревать в ненужные ссоры и конфликты.

Космический совет: в личной жизни важно не обострять конфликты.

♍ Девы

Сегодня удача будет на вашей стороне, шансы на успех увеличатся, при определенных обстоятельствах вы сможете значительно преуспеть в делах. В этот день можно планировать и проводить значимые деловые и личные мероприятия, принимать участие в общественной деятельности. Сегодня хорошо завершать дела минувших дней, проводить финансовые сделки, высока вероятной получения быстрой прибыли.

Космический совет: будет хорошо провести время в спокойной обстановке.





♎ Весы

Если сегодня у вас получится правильно расставить акценты и определиться с приоритетными задачами, вы сможете преуспеть и достичь хорошего результата в своих действиях. В это время, возможно, вам предстоит поездка, мероприятие, не отказывайтесь, это станет хорошим поводом обрести новые контакты, приятно провести время. Сегодня обратите внимание на свое здоровье. Вероятны обострения хронических заболеваний.

Космический совет: помните о своих принципах.



♏ Скорпионы

Этот день будет благоприятным периодом для творческих и амбициозных личностей. Вы сможете заявить о себе и свои талантах. Ваша работоспособность будет на высоте, что подтолкнет вас к решительным действиям. Вам захочется творить и реализовать в жизнь ваши заветные мечты и планы. В этот плодотворный день настройтесь на серьезный лад и решайте важные для вас задачи. Также порадуют друзья, встречи будут приятными и принесут положительные новости.

Космический совет: могут всплыть проблемы прошлых дней.

♐ Стрельцы

Этот день будет наполнен приятной информацией, которая станет отправной точкой для ваших дальнейших действий. В это время многое в вашей жизни будет меняться в лучшую сторону. Избежать некоторых затруднений в финансовых вопросах не удастся, но в целом события этого дня будут развиваться положительно для вас. В этот период хорошо делать покупки, крупные приобретения. Однако к деньгам не относитесь слишком легкомысленно, все действия должны быть оправданы.

Космический совет: будет существовать вероятность досадных ошибок.

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♑ Козероги

Этот день будет приятным для вас во всех отношениях. Можно смело рассчитывать на успех в намеченных мероприятиях. Дела будут спориться, ваши потребности и запросы будут удовлетворены. Сегодня все происходящее не будет у вас вызывать сомнений и негативных эмоций. Вы сможете быстро менять свои планы, импровизировать, оказаться в нужное время и в нужном месте. Вечер станет временем удачных совпадений.

Космический совет: откажитесь от любых излишеств.



♒ Водолеи

Сегодняшний день может обострить накопившиеся противоречия между вами и окружающими. Не идите на поводу у эмоций, сдерживайте ваши амбиции и противоречивые чувства. Однако в целом все будет складываться вполне неплохо, если вы предпочтете действовать осторожно, что поможет вам избежать ошибок. Сегодня не исключены встречи с интересными людьми, это может стать началом головокружительной романтической истории.

Космический совет: будьте уверены в себе и своих силах.





♊ Рыбы

Этот день будет насыщен приятными событиями. Вас могут ожидать сюрпризы, неожиданные подарки и хорошие новости. Многие события будут развиваться спонтанно, но для вас это будет на руку, ничего плохого не произойдет, что может вас разочаровать или выбить из колеи. Воспользуйтесь этим благоприятным моментом, чтобы осуществить какой-то смелый замысел, сделать то, о чем давно мечталось.

Космический совет: появятся идеи, которые можно будет воплотить в жизнь.

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