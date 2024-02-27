Сбой произошел в работе Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Пользователи массово жалуются на неполадки.

Неполадки в работе мессенджера Telegram фиксируются в России. Об этом свидетельствуют данные площадки Downdetector, куда жалуются пользователи.

Согласно жалобам, в основном сбой фиксируется в приложении Telegram. Пользователи испытывают трудности с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений.

Первые сообщения о сбое появились в 12:30 по московскому времени. Треть всех жалоб (34%) поступили от жителей Москвы. Сбой также наблюдался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Самарской областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в конце января пользователи на территории России зафиксировали сбои в работе Telegram, WhatsApp* и Viber. Проблемы во основном отмечались в Новосибирской области (37%). По количеству сбоев на втором месте оказался Хабаровский край (18%), на третьем — Москва (10%).

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны