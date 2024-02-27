Шольц вышел из себя из-за требований о помощи Украине: «Это раздражает»

Фото: Reuters / FABRIZIO BENSCH

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Олаф Шольц, на которого давят из-за отказа поставлять Киеву дальнобойные ракеты, все больше раздражается.

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен требованиями об отправке Киеву дальнобойных ракет Taurus, так как, по его мнению, это демонстрирует дисбаланс в западной поддержке Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

«Его (Шольца — прим. ред.) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас Украине и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы», — говорится в материале.

Дискуссии по возможности отправки на Украину немецко-шведских крылатых ракет Taurus ведутся практически с самого начала СВО, и власти Германии в этом вопросе придерживаются неизменной пока позиции. Шольц и Бундестаг выступают против подобной военной помощи киевскому режиму, назвав свое решение окончательным.

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