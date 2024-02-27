Главе «Мемориала»* вынесли приговор по делу о дискредитации армии России

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Суд принял решение отправить правозащитника в колонию общего режима.

Сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова* приговорили к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию российской армии. Решение вынес Головинский суд Москвы.

«Суд признал Орлова виновным по части первой статьи 280.3 УК РФ („Повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России“) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья Елена Астахова.

При этом сторона обвинения запрашивала для Орлова два года и 11 месяцев лишения свободы.

* — признан иноагентом, организация ликвидирована по решению Верховного суда России