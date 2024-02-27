«Гарантий нет»: в Эстонии усомнились в способности ВСУ удержать линию фронта
Постпред Эстонии в НАТО Луйк: Украина в текущем положении не удержит фронт
Фото: Reuters / STRINGER
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Положение украинских боевиков в зоне СВО становится все хуже.
Украина рискует не выстоять в обороне, если немедленно не получит военную помощь США. Об этом заявил постоянный представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк.
По словам дипломата, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся в текущем положении, российские войска прорвут линию фронта.
«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — заявил Луйк во время интервью телеканалу ETV.
Также он отметил, что ВСУ и зарубежным «партнерам» нужна новая стратегия и самое современное вооружение, что, по его мнению, в одиночку Евросоюз обеспечить для Украины не в состоянии — необходима поддержка Вашингтона.
Конгресс Соединенных Штатов все еще не одобрил анонсированный ранее очередной пакет военных поставок киевскому режиму на 60 миллиардов долларов, хотя в Сенате одобрение было получено. Также американские политики составили альтернативный законопроект о помощи Киеву, но его пока тоже не приняли.
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